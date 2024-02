Empresa privada americana tentará pousar na Lua nesta quinta-feira

Se a empresa com sede no estado do Texas conseguir realizar seu objetivo, será a primeira alunissagem de uma sonda americana desde o final do programa Apollo, em 1972.

O sistema de propulsão da nave, crucial para uma alunissagem bem-sucedida, já foi testado com sucesso no voo.

A tentativa de pouso está prevista para as 16h30 no horário de Houston (19h30 em Brasília), Texas, onde está localizada a central de controle da empresa.

O alvo da companhia texana está localizado a aproximadamente 300 km do polo sul lunar. As missões Apollo pousaram mais perto do equador.

Com pouco mais de quatro metros de altura, o módulo Odysseus transporta seis cargas privadas (incluindo esculturas do artista contemporâneo Jeff Koons que representam as fases da Lua) e seis instrumentos científicos da Nasa.

Inclui ainda um sistema de câmeras desenvolvido pela Embry-Riddle Aeronautical University, que será ejetado 30 metros acima da superfície lunar para capturar o momento do pouso, bem como dispositivos localizados abaixo do módulo para analisar a quantidade de poeira levantada durante a descida, a fim de compará-la com as alunissagens do programa Apollo.

Outro instrumento estudará o plasma lunar (uma camada de gás carregada eletricamente) e medirá ondas de rádio procedentes do Sol e de outros planetas.

O módulo de classe Nova-C funcionará com painéis solares e previsão é que opere por sete dias a partir do momento de pouso.

O contrato firmado pela Nasa para esta missão privada foi de US$ 118 milhões (R$ 587 milhões, na cotação atual).

Esta é a segunda do novo programa CLPS da Nasa, que contratou empresas privadas para levarem o seu material científico à Lua. O objetivo é reduzir seus custos, mas continuar desenvolvendo a economia espacial.

Uma primeira missão, liderada pela Astrobotic, falhou no mês passado.

Pelo menos mais quatro missões americanas estão previstas para este ano, incluindo mais duas da Intuitive Machines.

Segundo a Nasa, estes projetos servem de preparação para o seu objetivo de levar astronautas novamente à Lua através de seu emblemático programa Artemis.

