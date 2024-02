Empresa privada americana tenta pousar na Lua

A empresa americana Intuitive Machines tentará nesta quinta-feira (22) se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua, após uma série de tentativas de suas concorrentes no setor. A hora prevista do pouso foi adiada para as 23h24 GMT. Se a empresa, sediada no estado do Texas, conseguir realizar seu objetivo, será a primeira alunissagem de uma sonda americana desde o fim do programa Apollo, em 1972. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O módulo Nova-C, chamado Odysseus, que transporta experimentos científicos da Nasa, decolou da Flórida na semana passada.

O sistema de propulsão da nave, crucial para uma alunissagem bem-sucedida, já foi testado com sucesso no voo. Na quarta-feira, Odysseus superou outra etapa importante: entrar em órbita lunar. A sonda "está agora em órbita lunar circular a 92 km" de altura sobre a superfície da Lua, anunciou a empresa na rede social X. Odysseus permanecerá a essa distância por quase 24 horas antes de sua descida final, totalmente automatizada e que será transmitida ao vivo no site da agência espacial americana Ao chegar a uma altura de 30 metros, o módulo se posicionará verticalmente a uma velocidade de três metros por segundo, antes de frear por um metro por segundo nos últimos 10 metros. A Intuitive Machines espera poder confirmar o pouso cerca de 15 segundos depois que os seis pés da sonda tocarem o solo lunar. Recentemente, o feito foi alcançado por Índia e Japão, que se tornaram o quarto e quinto países, respectivamente, a pousarem na Lua após a antiga União Soviética, Estados Unidos e China.

Play

Mas os americanos, que pretendem enviar astronautas à Lua a partir de 2026, não o fazem há mais de 50 anos. Nenhuma das empresas privadas que tentaram (israelenses, japonesas ou americanas) foi bem-sucedida.

O alvo da companhia texana está localizado a aproximadamente 300 km do polo sul lunar. As missões Apollo pousaram mais perto do equador. O polo sul é de interesse especial porque contém água na forma de gelo, que poderia ser explorada. A cratera que servirá como local de pouso é chamada de Malapert A, em homenagem a um astrônomo do século XVII. Com pouco mais de quatro metros de altura, o módulo Odysseus transporta seis cargas privadas (incluindo esculturas do artista contemporâneo Jeff Koons que representam as fases da Lua) e seis instrumentos científicos da Nasa.