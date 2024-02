Depois de Blinken, Lula recebe chanceler russo Lavrov

Lula tem se oposto à política de isolamento da Rússia adotada por Washington desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, por considerar que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e as potências ocidentais compartilham a responsabilidade pela guerra.

O encontro entre Lula e Lavrov ocorreu no Palácio da Alvorada e terminou sem comentários à imprensa, constatou a AFP.

Um dia após receber o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta quinta-feira (22), em Brasília, com o chanceler russo, Sergei Lavrov, que anteriormente criticou o Ocidente por "acusar sem fundamento" Moscou durante uma reunião ministerial do G20.

Lavrov chegou a Brasília após participar da reunião no Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores do G20, presidido este ano pelo Brasil.

Em declarações à imprensa russa, Lavrov disse que alguns países ocidentais tentaram sem sucesso "ucranizar" a agenda da reunião.

"Alguns de nossos colegas ocidentais na reunião ministerial do G20 tentaram [...] fazer acusações infundadas contra a Federação Russa e 'ucranizar' a agenda de todas as formas possíveis", afirmou Lavrov.

"Essas tentativas não foram apoiadas pelos países em desenvolvimento, pela maioria dos países do Sul global", assegurou.

No Rio, onde Lavrov chegou após passar por Cuba e Venezuela, o chanceler russo teve encontros bilaterais com seus homólogos do México, Bolívia, Paraguai, Turquia e Brasil, entre outros países.

As tensões entre o Ocidente e Moscou se intensificaram com a morte do opositor Alexei Navalny na prisão, anunciada na sexta-feira.