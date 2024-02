Defesa culpa Alec Baldwin durante julgamento de armeira de 'Rust'

Os advogados da armeira de "Rust" responsabilizaram Alec Baldwin, nesta quinta-feira (22), pelo disparo fatal no set desse filme de faroeste, durante os argumentos de abertura do julgamento contra Hannah Gutierrez, que a promotoria caracterizou como "pouco profissional e desleixada".

A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu depois de ser atingida por um tiro saído da arma que Baldwin, protagonista do longa, manuseava durante um ensaio de filmagem no estado do Novo México, em 2021.

A responsável pelas armas do filme, Hannah Gutierrez, também conhecida como Hannah Gutierrez-Reed, responde à acusação de homicídio culposo, crime que nesse estado americano pode ser penalizado com até 18 meses de prisão.