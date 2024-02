Congressista americano alerta China que tentativa de invadir Taiwan 'fracassaria'

O congressista republicano americano Mike Gallagher, um crítico ferrenho da China, alertou Pequim nesta quinta-feira (22) que qualquer tentativa de invadir Taiwan "fracassaria".

"A mensagem que quero transmitir de maneira bipartidária é: se Xi Jinping e o Partido Comunista da China (PCC) tomassem a decisão incrivelmente tola de tentar uma invasão de Taiwan, este esforço fracassaria", afirmou Gallagher.

No início da visita à ilha como líder de uma delegação do Congresso dos Estados Unidos, o republicano acusou a China de fazer "bullying" com Taiwan.