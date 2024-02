Comunicado do Business Wire :Tennant Company

A Tennant Company (NYSE: TNC), empresa líder mundial em desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções para reinventar a forma como o mundo realiza limpeza, e a Brain Corp, empresa líder de tecnologia autônoma que cria soluções transformadoras em robótica e inteligência artificial ("IA"), anunciam conjuntamente um acordo de tecnologia exclusivo para acelerar o desenvolvimento e adoção da próxima geração de robôs na indústria de limpeza de pisos. Este importante acordo baseia-se na parceria historicamente bem-sucedida entre as duas empresas e busca acelerar a inovação. A Tennant e a Brain Corp trazem forças complementares à relação que criam um ecossistema excepcional de suporte ao cliente. A Tennant tem uma trajetória de mais de 150 anos de história no desenvolvimento de equipamentos de limpeza líderes do setor e conta com ampla cobertura de vendas diretas e serviços. A Brain Corp oferece tecnologia de limpeza AMR habilitada para IA líder do setor, com mais de 6.500 robôs de limpeza da Tennant em campo, alimentados pela Brain. Esperamos que o equipamento robótico específico da Tennant, impulsionado pela tecnologia de navegação autônoma de próxima geração e baseada em IA da Brain Corp, aprimore o retorno sobre o investimento do cliente e permita que mais clientes invistam em limpeza robótica. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240222439920/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nossos clientes sempre contaram com a Tennant para a inovação de equipamentos e suporte pós-venda para enfrentar os principais desafios comerciais, como escassez de mão de obra e pressões de custos", disse o presidente e CEO da Tennant Company, Dave Huml. "Nossa parceria com a Brain Corp já produziu um portfólio de equipamentos autônomos líder do setor neste espaço de rápido crescimento. Estamos muito entusiasmados em expandir a nossa parceria existente para acelerar definitivamente a transição da limpeza robótica e impulsionar a adoção em novos segmentos de nossos mercados. Ao combinar a inteligência de limpeza e a automação, vamos estar posicionados para liderar a disrupção que a tecnologia robótica habilitada para IA trará ao nosso setor."

No segundo trimestre de 2024, a Tennant planeja lançar o novo X4 ROVR, o primeiro Robô Móvel Autônomo (AMR) construído com exclusividade para a empresa. O X4 ROVR oferece maior capacidade de manobra, é especificamente projetado para operação em espaços menores e é acionado pelo conjunto de software e hardware de navegação de última geração da Brain Corp, que estará disponível exclusivamente nas máquinas Tennant para aplicações de cuidado de pisos. Seu tamanho compacto, melhor detecção de obstáculos e maior mobilidade resultarão em menos atendimentos técnicos e proporcionarão uma melhoria significativa no ROI (retorno sobre investimento) do cliente. Espera-se que o X4 ROVR motive um aumento na adoção da limpeza robótica, já que oferece uma via de acesso aos clientes para os quais a tecnologia robótica estava anteriormente fora de alcance. O X4 ROVR é o primeiro de muitos produtos de limpeza AMR planejados para o futuro, alimentados pela tecnologia de última geração da Brain Corp, que estarão exclusivamente disponíveis em equipamentos da Tennant. Com este acordo, a parceria busca acelerar a construção de um portfólio de soluções robóticas de limpeza de pisos para abranger mais aplicações de limpeza e melhorar o retorno sobre o investimento do cliente para incentivar a adoção. A Tennant e a Brain Corp trazem forças complementarem à parceria, que estão posicionadas para promover uma aceleração da adoção da limpeza robótica. A Tennant conta com uma história de mais de 150 anos em desenvolvimento de equipamentos de limpeza excepcionais, uma forte estratégia de entrada no mercado e um ecossistema diferenciado de suporte ao cliente. A Brain Corp oferece tecnologia de limpeza AMR líder do setor e habilitada por IA, com mais de 6.500 robôs de limpeza da Tennant em campo, alimentados pelo BrainOS®. Com este acordo e iniciando com o X4 ROVR, a Tennant começará a oferecer uma solução AMR multifuncional, com o equipamento e serviços de autonomia agrupados como uma solução única vendida pela Tennant. Esta nova abordagem simplificará a experiência de compra para clientes e fará com que a Tennant se beneficie de receitas recorrentes para serviços de autonomia no futuro. "Esta parceria alinha ainda mais as duas empresas impulsionada por um objetivo compartilhado: aumentar a produtividade e eficiência, além de oferecer apoio essencial às equipes de limpeza que enfrentam falta de pessoal e demanda esmagadora", disse o CEO da Brain Corp, David Pinn. "Na Brain Corp, imaginamos um mundo onde a vida das pessoas se torne mais segura, mais fácil e mais produtiva, além de mais gratificante com a ajuda de robôs, e acredito que esta parceria expandida transformará isso em realidade." "A inovação e o foco do cliente são uma parte significativa da identidade da Tennant", disse Huml. "Esta parceria amplia o nosso compromisso com a inovação, assim como posiciona a Brain Corp como uma pioneira em IA e automação aplicada a equipamentos de limpeza. Estamos entusiasmados em revelar todo o potencial das soluções robóticas de limpeza de pisos de última geração, que proporcionam verdadeiro valor comercial aos clientes que utilizam o nosso equipamento AMR hoje e para aqueles que aguardam com ansiedade por uma solução AMR que possam aproveitar para seus negócios." Com este acordo, a Tennant investiu US$ 32 milhões na Brain Corp. Fay West, vice-presidente sênior e diretora financeira da Tennant Company, se unirá ao conselho de administração da Brain Corp.

Sobre a Tennant Fundada em 1870, a Tennant Company (NYSE: TNC), com sede em Eden Prairie, Minnesota, é líder mundial em projeto, fabricação e comercialização de soluções que ajudam a criar um mundo mais limpo, mais seguro e mais saudável. Seus produtos inovadores incluem equipamentos para a manutenção de superfícies em ambientes industriais, comerciais e ao ar livre; tecnologias de limpeza sem detergente e outras tecnologias de limpeza sustentáveis; e ferramentas e suprimentos de limpeza. A rede global de serviços em campo da Tennant é a mais extensa da indústria. A Tennant Company teve vendas de US$ 1,24 bilhão em 2023 e tem aproximadamente 4.457 funcionários. A Tennant conta com operações de fabricação no mundo inteiro e vende produtos diretamente em 15 países e por meio de distribuidoras em mais de 100 países. Para outras informações, acesse www.tennantco.com e www.ipcworldwide.com. Sobre a Brain Corp

A Brain Corp é líder global em software robótico de inteligência artificial (IA) que alimenta a maior frota de robôs móveis autônomos (AMRs) operando em espaços públicos comerciais. Parcerias globais OEM utilizam a plataforma conectada em nuvem da empresa, o BrainOS ®, para criar robôs escaláveis e autônomos que são usados por clientes finais para a limpeza de pisos e detecção de dados ambientais - transformando as operações manuais em fluxos de trabalho automatizados . Marcas da Fortune 500 em vários setores se beneficiam do crescente portfólio de robôs com tecnologia BrainOS® e de nossas ferramentas de privacidade, segurança e eficiência líderes do setor, que facilitam o gerenciamento e o dimensionamento da automação. A Brain Corp alimenta atualmente mais de 30.000 AMRs, representando a maior frota desse tipo no mundo. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.