Comunicado do Business Wire :Swiss Advanced Vision

A empresa Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA) anunciou o lançamento de novos recursos para a sua calculadora tórica, que aprimora a experiência geral de cálculo. Pela primeira vez, os oftalmologistas serão capazes de usar um configurador baseado na web para ajudar a definir o melhor local de incisão para minimizar o astigmatismo residual pós-cirúrgico baseado nos parâmetros ópticos do paciente. E isso, para todos os tipos de lentes. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240222814079/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Launch of New Features, discover the unique Incision Location Optimization tool on SAV-IOL Toric Calculator. (Image SAV-IOL SA)

A calculadora tórica SAV-IOL facilita a seleção de lentes tóricas intraoculares que ajudam a corrigir o astigmatismo, uma condição ocular generalizada que causa visão turva, desconforto e possíveis dores de cabeça. Ao lado da ferramenta exclusiva de otimização de local da incisão que indica em qual ângulo da incisão o astigmatismo residual pode diminuir (com base na biometria, ceratometria, potência do cilindro e amplitude SIA), o PCA pode agora ser incluído no cálculo que aumenta a previsibilidade pós-operatória. É importante observar que este serviço está disponível gratuitamente em sav-iol.com. O lançamento dos novos recursos continua a sustentar a reputação da SAV-IOL como uma empresa cujos produtos são criados com base na inovação, qualidade e precisão. Alexandre Pascarella, CEO da Swiss Advanced Vision disse: "Ao adaptar continuamente nossos produtos e serviços, somos capazes de oferecer aos cirurgiões oftálmicos e seus pacientes uma resposta relevante às suas necessidades de evolução". Desde 2009, a empresa suíça desenvolve LIOs (lentes intraoculares) com o objetivo de restaurar a acomodação ausente, deixada pela remoção das lentes naturais. A Swiss Advanced Vision é conhecida por sua exclusiva tecnologia óptica, chamada "Instant Focus", que possibilita a criação de um pico constante de intensidade de luz na retina, fornecendo uma visão contínua de distâncias próximas e intermediárias. As lentes LUCIDIS e EDEN, por meio da tecnologia Instant Focus, foram projetadas para oferecer aos pacientes que sofrem de catarata uma solução de alta qualidade para a recuperação da visão contínua com disfotopsia minimizada, preservando a resolução e a sensibilidade ao contraste. Todas as lentes estão disponíveis nas versões padrão e tórica com diâmetro externo de 10,8 mm ou 12,4 mm. A Swiss Advanced Vision manterá o ritmo do desenvolvimento de produtos inovadores e já está trabalhando em novas funcionalidades para seus usuários. Fique ligado! Sobre a SAV-IOL SA: Empresa suíça (certificação local BSI MD 615363) que desenvolve, fabrica e comercializa LIOs (lentes intraoculares) globalmente em mais de 40 países. sav-iol.com

Play

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240222814079/pt/

Contato Hülya AYDIN Líder de Produto e Marketing hulya.aydin@sav-iol.com Linha direta: +41 32 566 53 84