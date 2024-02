Comunicado do Business Wire :Rimkus Consulting Group, Inc.

Rimkus Consulting Group, Inc. ("Rimkus"), líder mundial em engenharia e consultoria técnica, anunciou hoje que a empresa recebeu um investimento estratégico de crescimento da HGGC, uma empresa líder de investimentos no mercado intermediário. O investidor minoritário existente Century Equity Partners e a equipe de gestão da Rimkus irão aportar capital significativo na transação. Os detalhes financeiros do contrato não foram divulgados.

Sobre a RimkusA Rimkus é líder mundial em fornecer consultoria técnica e engenharia para empresas, seguradoras, escritórios de advocacia e agências governamentais. Os especialistas da Rimkus são especializados em consultoria forense, resolução de disputas e serviços de administração de construções, soluções para o ambiente formado e suporte de fatores humanos para os setores de consumo, industrial e de saúde. Durante mais de 40 anos, os engenheiros, arquitetos, cientistas e especialistas técnicos profissionais da empresa foram reconhecidos por seu compromisso com a excelência de serviços pelas comunidades empresariais locais, nacionais e internacionais. A Rimkus opera mais de 110 escritórios ao redor do mundo. Para mais informação, acesse http://www.rimkus.com .

"Com um grande impulso de crescimento já definido, estamos felizes em continuar dando suporte à Rimkus e em cooperar com a HGGC e a equipe de gestão para aumentar sua liderança de mercado", disse a Century Equity Partners.

Desde 2020, a Rimkus fez 15 aquisições estratégicas, aumentando sua rede para mais de 1.500 funcionários e mais de 110 escritórios em todo o mundo. Após uma reformulação estratégica da marca no início do ano passado, a Rimkus fez melhorias em suas áreas de prática existentes para se manter à frente das necessidades de seus clientes internacionais e investiu em peso em soluções tecnológicas e pessoas que permitiram à empresa se manter líder nos setores que atende.

"A Rimkus é líder comprovada com uma marca fantástica e uma cultura realmente diferenciada. Seu histórico e reputação entre os clientes fazem dela um parceiro excepcionalmente atraente a nós", disse HGGC. "Esperamos ajudar a Rimkus a atingir o crescimento, ao ampliar suas ofertas de serviços, aprofundar sua já sólida base de conhecimentos e investir em tecnologia para aprimorar as operações."

Sobre a HGGCA HGGC é uma empresa de investimentos privados orientada por valores e com foco em parcerias. O ecossistema de investidores, operadores e profissionais da empresa está unido pela missão compartilhada de desenvolver empresas líderes e agregar valor a longo prazo em conjunto. A HGGC investe em tecnologia, serviços empresariais, serviços financeiros e empresas de consumo geralmente avaliadas entre US$ 200 milhões e US$ 1,5 bilhão ou mais. A empresa tem sede em Palo Alto, CA e administra mais de US$ 6,9 bilhões em compromissos de capital acumulados. Desde sua criação em 2007, a HGGC concluiu mais de 600 investimentos em plataformas, aquisições complementares, recapitalizações e eventos de liquidez com um valor de transação agregado de mais de US$ 71 bilhões. Mais informação, incluindo uma lista completa de investimentos atuais e anteriores, está disponível em www.hggc.com .

Sobre a Century Equity PartnersA Century Equity Partners, LLC ("Century") é uma empresa de capital privado com sede em Boston que fornece capital a empresas de médio porte que buscam investimentos para respaldar o crescimento ou financiar aquisições, compras parciais ou oportunidades de recapitalização. A Century tem foco em empresas que operam nos setores de seguros, gestão de ativos e patrimônio, finanças especializadas e de serviços bancários e de credores.

