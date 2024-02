Comunicado do Business Wire :Radformation

Os primeiros usuários brasileiros do AutoContour e do ClearCheck, o software automatizado de verificação de plano secundário da Radformation, a Liga Catarinense de Combate ao Câncer - Radioterapia São Sebastião e o Real Hospital Português de Beneficência, selecionaram as ferramentas da Radformation para complementar suas crescentes modalidades de tratamento de última geração e expandir a carga de pacientes.

Incluído nessas autorizações está o AutoContour, a solução de segmentação e perfilamento automática baseada em IA da Radformation, projetado para iniciar o processo de planejamento do tratamento. Em um estudo de caso recente, o AutoContour demonstrou diminuir o tempo de planejamento do perfilamento em uma média de 84% em todos os locais anatômicos, gerando perfilamentos altamente precisos, levando a uma melhor consistência do plano de tratamento.

Radformation, líder em soluções de software clínico e operacional para tratamento do câncer, anunciou hoje que recebeu autorizações regulatórias para suas soluções de automação de radioterapia* da Therapeutic Goods Administration (TGA) na Austrália, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil, da Health Canada no Canadá e da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) na Tailândia. "Essas autorizações refletem nosso compromisso com a inovação global em saúde e nossa dedicação em atender aos rigorosos padrões regulatórios essenciais para melhorar o atendimento aos pacientes no mundo inteiro", disse Kurt Sysock, CEO da Radformation.

Para Pedro Piedade, médico da Radioterapia São Sebastião, a integração do AutoContour e do ClearCheck em seu fluxo de trabalho foi um salto transformador. "Ao aproveitar a velocidade e a padronização oferecidas pelo AutoContour e ClearCheck, simplificamos significativamente os nossos processos de pré-tratamento", disse Pedro. Ele também destacou o papel estratégico do ClearCheck na transição do hospital para um departamento totalmente sem papel, observando que "o ClearCheck será fundamental em nossa mudança para digitalizar e automatizar nossas checagens secundárias, permitindo-nos gerenciar com eficiência um volume crescente de pacientes sem comprometer a qualidade da assistência".

Com o aumento da carga global de câncer, as soluções da Radformation desempenham um papel crucial na aceleração de todas as etapas do fluxo de trabalho de radiação oncológica. Isso permite que as equipes médicas priorizem cuidados de qualidade e que os pacientes tenham acesso mais rápido ao tratamento. À medida que a Radformation avança, ela continua dedicada a investir em pesquisa e desenvolvimento, garantindo que suas soluções de software permaneçam na vanguarda da radiação oncológica e continuem estabelecendo padrões de referência em inovação, segurança e satisfação dos médicos.

* A autorização da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) da Tailândia aplica-se especificamente aos produtos AutoContour e EZFluence da Radformation.

Sobre a Radformation

Radformation está comprometida em melhorar a vida das equipes médicas, fornecendo produtos fáceis de usar desenvolvidos para aumentar a segurança e a qualidade do tratamento do câncer. A Radformation prevê uma clínica de oncologia de radiação onde os funcionários estão equipados com soluções que complementam seus conhecimentos e automatizam tarefas tediosas, levando a um melhor atendimento aos pacientes em todos os lugares. Desde a sua fundação em 2016, a Radformation cresceu para atender mais de 1,6 mil clínicas em 22 países, com um portfólio de produtos que aceleram todas as etapas do fluxo de trabalho do planejamento do tratamento. Para mais informações, acesse radformation.com.

