Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, provedora global de soluções de internet das coisas (IoT), anunciou hoje o Quectel RG255G, um módulo 5G RedCap baseado na MediaTek. O RedCap, que significa, da abreviação em inglês, "capacidade reduzida", é uma variante do 5G definida no 3GPP versão 17, combinando a baixa latência e a confiabilidade do 5G com características como fatiamento de rede em um chipset com design competitivo em termos de custo e uma arquitetura leve. Para implementações que se beneficiariam dessas características, mas não precisam de todos recursos do 5G, o RedCap é uma opção elegante e com boa relação custo-benefício. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240222740045/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quectel anuncia módulo RG255G baseado na MediaTek para impulsionar preparações 5G RedCap (Photo: Business Wire)

O módulo, que é o primeiro sistema em chip (SoC, system-on-chip) com modem RF 5G do mundo, possui o recurso 5G RedCap UltraSave da MediaTek, que resulta em consumo de energia 60% menor comparado com os modems 4G IoT, consumo de energia 70% menor comparado com modems de banda larga estendida (eMBB, extended mobile broadband) 5G e uma economia adicional de energia de 10% com a ativação dos recursos de economia de energia da versão 17. "Estamos contentes com o anúncio do módulo Quectel RG255G 5G RedCap, que permitirá que os clientes acessem muitas das vantagens do 5G sem ter que aceitar o custo total e as demandas por energia da tecnologia", afirmou Norbert Muhrer, presidente e diretor de segurança da Quectel Wireless Solutions. "Vemos o 5G RedCap possibilitando uma ampla variedade de casos de uso e aplicações de IoT que demandam comunicação ultra-confiável e de baixa latência (URLLC, ultra-reliable low latency communication) e fatiamento de rede". O Quectel RG255G oferece downlink com desempenho de 220 Mbps e uplink com desempenho de 121 Mbps em 256 QAM ou 91 Mbps em 64 QAM. Disponível em três fatores de forma, LGA, M.2, Mini PCIe, a família RG255G opera em banda larga de 20 MHz e oferece suporte para TE Cat 4 bem como GNSS. Os módulos também oferecem interfaces, incluindo USB 2.0 e PCIe 1.0. "A série T300 é a primeira solução de matriz única com sistema em chip via radiofrequência (RFSOC, radio frequency system-on-chip) de 6 nm para RedCap", afirmou Evan Su, gerente geral da unidade de negócios Comunicações Sem Fio da MediaTek. "Vemos a RedCap como um meio significativo para democratizar o acesso aos recursos do 5G, fornecendo aos nossos clientes a habilidade de otimizar componentes e proporcionar serviços habilitados com 5G para uma ampla linha de aplicações a vários preços". O módulo RG255G é ideal para aplicações que incluem monitoramento de potência, ponto de venda, automação industrial, energia inteligente e rede inteligente, banda larga móvel de velocidade média e dispositivos vestíveis. Os módulos de IoT da Quectel são desenvolvidos tendo a segurança como ponto central. Desde a arquitetura dos produtos até o desenvolvimento de firmware/software, a Quectel incorpora práticas e padrões líderes do setor, mitigando vulnerabilidades potenciais com unidades de teste independentes e terceirizadas e incorpora práticas de segurança, como, por exemplo, geração de arquivos SBOMs e VEX, bem como a realização de análise binária de firmware em todo o ciclo de vida de desenvolvimento dos softwares.

Play

A série RG255G estará disponível junto com uma série de antenas, fornecendo aos desenvolvedores a habilidade de comprar o módulo e as antenas ao mesmo tempo, reduzindo o custo e o tempo ao mercado. Sobre a Quectel A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como uma empresa altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT que conta com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em celular, GNSS, módulos Wi-Fi e Bluetooth, assim como antenas e serviços.

Com escritórios regionais e suporte ao redor do mundo, nossa liderança internacional está dedicada ao avanço de IoT, ajudando a construir um mundo mais inteligente. Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.