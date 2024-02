Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de célula única acessíveis e escaláveis, anunciou hoje uma atualização significativa para os principais produtos Evercode? Whole Transcriptome da empresa. Disponível para envio em meados de março, os kits Evercode Whole Transcriptome versão 3 oferecem aos pesquisadores um fluxo de trabalho mais simplificado, fixação mais flexível e de maior capacidade de processamento, e reagentes otimizados para maior sensibilidade na detecção de genes. Com a nova versão, os clientes irão desfrutar de um fluxo de trabalho mais simplificado e flexível, que os ajuda a passar das amostras aos resultados com mais rapidez. Estes aperfeiçoamentos são proporcionados ao mesmo tempo em que melhoram significativamente a sensibilidade e a complexidade da coleção da versão anterior, concedendo aos pesquisadores maior resolução biológica e informações sobre suas amostras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os clientes da Parse já contam com a utilidade da fixação Evercode, que permite a eles fixar células ou núcleos quando estiverem disponíveis, armazená-los por até seis meses e sequenciar os mesmos quando estiverem prontos. A fixação é ideal para estudos de curso temporal ou para remover efeitos de lote quando as amostras não estão disponíveis ao mesmo tempo. Com a versão 3 química, os clientes agora têm a opção de fixar até 96 amostras ao mesmo tempo em formato de placa, uma atualização valiosa para aplicações que envolvem triagem de medicamentos de alta capacidade de processamento ou perfil de amostras de pacientes de grandes grupos.

"Temos ouvido o feedback dos clientes e acreditamos que, com esta nova versão, estamos fornecendo aos pesquisadores ferramentas incomparáveis em sua sensibilidade, escalabilidade e flexibilidade", disse Charlie Roco, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Parse Biosciences. "Nossa meta desde o início foi democratizar a pesquisa com células únicas, ao torná-la mais acessível, sendo que a resposta da comunidade científica ao Evercode vem sendo extremamente positiva." A nova química está disponível para toda a linha de produtos Whole Transcriptome: WT Mini para experimentos de até 10.000 células ou núcleos, WT para experimentos de até 100.000 células ou núcleos, WT Mega para experimentos de até 1.000.000 células ou núcleos, e Fixação para células ou núcleos. Lançado em 2021, o código de barras combinatório de grupo dividido Evercode é uma solução simples e sem instrumentos para sequenciamento de RNA de célula única. Mais de 1.500 laboratórios em todo o mundo adotaram o Evercode por sua escala, flexibilidade e qualidade. A Parse está recebendo atualmente pedidos do Evercode Whole Transcriptome versão 3. Para participar da próxima apresentação itinerante de produtos da empresa ou obter mais informações, acesse https://www.parsebiosciences.com/evercode-v3-announcement. Sobre a Parse Biosciences A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Play

Fundada com base em uma tecnologia transformadora inventada na Universidade de Washington, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões, sendo utilizada por mais de 1.500 laboratórios ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui o Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture e uma ferramenta de software para análise de dados. A sede da Parse Biosciences está no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle (EUA), onde recentemente inaugurou um espaço de 34.000 pés quadrados e um laboratório de última geração. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240221898120/pt/