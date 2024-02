Comunicado do Business Wire :Lenovo Group Limited

O Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias ("Grupo"), anunciaram hoje os resultados do terceiro trimestre, reportando que a receita do Grupo aumentou 3% na comparação ano a ano, para US$ 15,7 bilhões, e a sua rentabilidade melhorou na comparação trimestre a trimestre pela segunda vez consecutiva. A receita líquida foi de US$ 357 milhões segundo as normas de relatórios financeiros de Hong Kong (HKFRS)[1], com a margem da receita líquida aumentando 0,4% na comparação trimestre a trimestre, alcançando 2,3%. Os motores de crescimento diversificados do Grupo continuaram apresentando um forte desempenho, com as receitas provenientes de negócios fora do segmento de PC representando 42% da receita do Grupo, um aumento de 1,3 pontos em relação ao ano anterior. As melhorias consistentes de trimestre para trimestre nos últimos trimestres foram impulsionadas pela resiliência do núcleo de negócios do Grupo e pela eficácia mais ampla da sua transformação contínua. O negócio do Grupo de Soluções e Serviços (SSG) conseguiu um feito importante ao ultrapassar o limite de receita de US$ 2 bilhões, alcançou um lucro operacional recorde com margem operacional de mais de 20% e aumentou a receita de serviços gerenciados e serviços de projetos e soluções na comparação ano a ano por 11 trimestres consecutivos. O negócio do Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) apresentou um crescimento trimestral da receita e atingiu um recorde de receita de US$ 1 bilhão nos seus negócios de armazenamento, software e serviços. No geral, o negócio do Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG) retomou o crescimento das receitas, superou o mercado e alcançou um crescimento anual nas remessas de PCs, mantendo a sua rentabilidade líder do setor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Destaques financeiros:

-0- *T 3T EF 23/24 milhões de US$ 3T EF 22/23 milhões de US$ Variação Receita do Grupo15,721 15,267 3% Receita bruta471 605 (22%) Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas) 337 437 (23%) Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas - não-HKFRS)[1]357 447 (20%) Ganhos básicos por ação (em centavos de US$) 2.81 3.65 (23%) *T Citação do presidente do conselho e CEO, Yuanqing Yang: "No último trimestre, cumprimos a nossa promessa e retomamos o crescimento das receitas na comparação ano a ano, impulsionados pela resiliência do nosso núcleo de negócios e pela eficácia da transformação liderada pelos serviços. Olhando para o futuro, o nosso compromisso com a inovação em IA, as nossas capacidades de computação de bolso à nuvem, o portfólio completo de dispositivos inteligentes, a infraestrutura inteligente, as soluções e serviços inteligentes, combinados com as nossas parcerias com outros líderes importantes em IA, garantirão que estejamos bem posicionados para capturar as enormes oportunidades em IA". Acelerando a liderança em IA O Grupo está capitalizando as importantes oportunidades de crescimento proporcionadas pela era da IA. Em particular, a tendência emergente da IA híbrida está impulsionando diretamente a procura de PCs com IA, uma tendência que estimulará outro ciclo de atualização da indústria, à medida que as pessoas buscam dispositivos criados para potencializar mais a criatividade e a produtividade. Juntamente com os dispositivos, a IA híbrida está promovendo o aumento da procura por infraestruturas híbridas e a demanda dos clientes por aplicativos, soluções e serviços nativos de IA, como consultoria, design, desenvolvimento e manutenção - impulsionando o crescimento em vários setores verticais de clientes. Para edificar ainda mais a sua posição única na era da IA, a Lenovo continua os seus compromissos de investimento em inovação. A equipe de profissionais de P&D aumenta a cada ano e já representa mais de 25% do total de funcionários do Grupo, com a relação despesas/receitas de P&D no ano fiscal completo a caminho de atingir o nível mais alto de todos os tempos. Esse investimento contínuo, juntamente com um portfólio completo de dispositivos, infraestrutura, soluções e serviços habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA, é a base da visão da Lenovo de "IA para todos" - mudando a maneira como pessoas e empresas vivem e trabalham e fomentando o crescimento sustentável futuro do Grupo.

Os anúncios recentes em IA do Grupo incluem uma parceria com a Anaconda para acelerar o desenvolvimento e implementação de IA das estações de trabalho de ciência de dados de alto desempenho da Lenovo, um conjunto de dispositivos e soluções alimentados por IA anunciado na feira anual CES, uma expansão de sua plataforma de nuvem híbrida para IA com novas soluções hiperconvergentes ThinkAgile e servidores ThinkSystem, além de uma oferta recém-lançada de resiliência cibernética como serviço (CRaaS). Grupo de Soluções e Serviços (SSG): receita recorde, lucro operacional recorde e investimento em soluções de IA Desempenho do terceiro trimestre do ano fiscal de 2023/24:

-- Receita recorde de US$ 2,0 bilhões, com crescimento anual de dois dígitos. Lucro operacional alto recorde com margem operacional superior a 20%. -- Serviços de suporte e software protegidos como principais motores de lucro para SSG. -- Serviços gerenciados e serviços de projetos e soluções ainda mais expandidos, representando juntos 55% da receita do SSG, um aumento de 1,5 ponto em relação ao ano anterior e com crescimento anual por 11 trimestres consecutivos.