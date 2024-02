Comunicado do Business Wire :Boomi

Boomi Celebrates Being Positioned Highest for Ability to Execute in the Gartner® Magic Quadrant? for Integration Platform as a Service (Graphic: Business Wire)

Contando com a confiança de mais de 20.000 clientes em todos os setores do mundo todo por sua velocidade, facilidade de uso e menor custo total de propriedade, a plataforma da Boomi nativa da nuvem, unificada, de baixo código, escalável, aberta, segura e inteligente ajuda as empresas a acelerar de forma rápida e fácil os resultados dos negócios.

"Acreditamos que ser posicionado mais alto por capacidade de execução e 10 vezes reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant para iPaaS destaca a nossa implacável excelência de produto, inovação e execução em equipe", disse Steve Lucas, CEO na Boomi. "Estamos indo cada vez mais longe para levar inovações revolucionárias ao mercado para beneficiar nossos clientes e parceiros no mundo inteiro, e é gratificante ver a indústria tomar conhecimento de nossas realizações consideráveis."

-- Novas certificações ISO - As certificações ISO 27001 e 27701 da Boomi demonstram o compromisso contínuo da empresa com a segurança da informação e conformidade com a privacidade. Como uma das únicas fornecedoras de iPaaS que também é autorizada pelo FedRAMP, a Boomi evolui consistentemente para garantir que seus programas de conformidade, segurança e privacidade continuem a atender aos rigorosos padrões regulatórios estabelecidos por governos e seus mais de 20.000 clientes do mundo inteiro.

-- Boomi GPT - A primeira oferta disponível no conjunto Boomi AI, o Boomi GPT traz uma experiência simples e conversacional à plataforma Boomi. Com o Boomi GPT, as empresas podem aproveitar o poder da IA generativa para integrar e automatizar mais rápido do que nunca, democratizando ainda mais a inovação e acelerando os resultados dos negócios.

-- Autorização StateRAMP - Obter a Autorização StateRAMP reflete o compromisso inabalável da Boomi com a segurança e conformidade dos dados, e com o fornecimento de uma solução segura e confiável na qual as agências governamentais podem confiar para proteger seus dados e operações.

-- Expansão da liderança - para ajudar a conduzir a Boomi em seu próximo estágio de crescimento, a empresa deu as boas-vindas a vários novos líderes executivos, ao longo do ano passado, com experiência em Adobe, Business Objects, CA Technologies, Citrix, Marketo, Salesforce e SAP.

Como empresa global de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi difunde uma comunidade crescente de mais de 100.000 membros, e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de aproximadamente 800 parceiros e trabalha com os maiores provedores hyperscaler de serviços de nuvem.

A Boomi ganhou inúmeros prêmios por inovação do produto e por ser um empregador preferencial, incluindo ser nomeada para a lista de 2024 de Melhores Empresas para Trabalhar pela Built In e para a lista Cloud 100 da CRN por inovação em desenvolvimento de tecnologia baseada em nuvem. Além disso, a Boomi recebeu a prestigiosa classificação 5 estrelas no Guia de Programa de Parceiros da CRN por dois anos consecutivos, foi nomeada uma homenageada do Fire Award por inovação pelo Philadelphia Business Journal e foi ganhadora do Gold Stevie® Award no American Business Awards de Empresa do Ano em 2023. A Boomi também foi reconhecida pelo The Software Report como uma das 100 maiores empresas de software e por ter um dos 50 principais CEOs de SaaS.

Para saber mais, leia o relatório da Gartner: "Magic Quadrant for Integration Platform as a Service."

Isenção de responsabilidade da Gartner:

Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Keith Guttridge, Andrew Comes, Shrey Pasricha, Max van den Berk, Andrew Humphreys, 19 de fevereiro de 2024

A Boomi foi reconhecida como Dell Boomi em 2014-2019. O relatório foi anteriormente intitulado Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service de 2017 a 2021 e em 2014. O relatório foi intitulado Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, mundialmente em 2015 e 2016, e Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, mundialmente em 2023.

A Gartner não endossa nenhum provedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas provedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, quanto a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um fim específico. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. Nota: a Boomi foi reconhecida como Dell Boomi de 2014 a 2019.

Sobre a Boomi

A Boomi impulsiona o futuro dos negócios com a integração e automação inteligentes. Como uma empresa global de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi comemora mais de 20.000 clientes globais e uma rede mundial de 800 parceiros. As empresas recorrem à plataforma premiada da Boomi para conectar seus aplicativos, dados e pessoas para acelerar a transformação digital. Para mais informações, acesse boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

