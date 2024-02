Comunicado do Business Wire :1GLOBAL

Data Roaming Without Worries, Now in Every App: eSIM Innovator 1GLOBAL gives FinTech its Own Roaming Service. (Graphic: Business Wire)

No caso da Revolut, a integração total da tecnologia 1GLOBAL foi feita em um aplicativo próprio e sob marca própria. Como alternativa, as empresas podem oferecer conectividade 1GLOBAL simplesmente como terceiros ou afiliados por meio de referências (como QR code), que orienta o usuário a baixar seu software eSIM e 1GLOBAL.

"Na Revolut, sabemos como é importante para nossos clientes que se mantenham conectados aos serviços da Revolut, onde quer que estejam, sem se preocupar com seu limite de dados. Os eSIMs da Revolut, desenvolvidos em parceria com a 1Global, são uma tecnologia conveniente e agregam grande valor, adaptado a nosso público mundial", comentou David Tirado, Vice-Presidente de Negócios Globais da Revolut.

A plataforma 1GLOBAL proporciona às operadoras de aplicativos a capacidade de oferecer aos usuários conexão internacional com suporte de nove operadoras de rede virtual móvel (MVNO), cinco parceiros internacionais de roaming patrocinados e mais de 150 interconexões. Este tipo de conectividade em "hiperescala", com 2.000 rotas para 350 operadoras móveis, abrangendo 2G a 5G e LPWAN, seria impossível sem aproveitar a tecnologia inovadora da 1GLOBAL.

Fundada em 2022, a 1GLOBAL é a nova startup de Hakan Koç, Cofundador e ex-Co-Diretor Executivo do AUTO1 Group. A 1GLOBAL adquiriu um grupo de ativos de telecomunicações em operação desde 2006, incluindo uma rede móvel mundial reconhecida internacionalmente e credenciada pela GSMA. Com sede em Londres e um centro de P&D em Lisboa, cresceram agora para incluir mais de 400 funcionários em 12 países e obtiveram o estatuto de MVNO totalmente regulamentado em nove deles.

A Revolut é uma fintech internacional que ajuda as pessoas a aproveitar melhor seu dinheiro. Em 2015, a Revolut foi lançada no Reino Unido, oferecendo transferência monetária e câmbio. Hoje, mais de 35 milhões de clientes ao redor do mundo usam dezenas de produtos inovadores da Revolut para efetuar mais de meio bilhão de transações por mês.

Através de nossas contas pessoais e empresariais, propiciamos aos clientes mais controle sobre suas finanças e conectamos pessoas de forma integrada em todo o mundo.

