China oprime o Tibete 'como uma cobra' asfixia sua presa, diz líder tibetano exilado

A pouco dias do 65º aniversário do fracassado levante do Tibete contra o poder da China, Penpa Tsering, o líder eleito pela diáspora tibetana, denuncia que Pequim continua reprimindo o povo do Tibete "como uma cobra que asfixia lentamente" sua presa. Em 10 de março, os tibetanos celebram o levante fracassado de 1959 contra as forças chinesas que forçaram Dalai Lama e milhares de seus seguidores a cruzarem os portos nevados do Himalaia até a vizinha Índia e instalarem um governo no exílio. A efeméride também suscita a pergunta de quem irá suceder o quase nonagenário líder espiritual do Tibete, uma escolha que provavelmente desencadeará um controverso debate geopolítico.

O vencedor do Nobel da Paz já renunciou ao seu papel de líder político de seu povo em 2011 e passou o bastão para um governo eleito democraticamente entre cerca de 130.000 tibetanos espalhados pelo mundo. Penpa Tsering, nascido na Índia em 1967, ascendeu em 2021 a segundo líder ou "sikyong" desse governo. "Se olhar as políticas atuais do governo da China, estão nos oprimindo, como uma cobra que nos asfixia lentamente", afirma Tsering à AFP no gabinete do governo tibetano no exílio na Índia. Essa região no planalto tibetano, a nordeste do Himalaia, foi historicamente um país independente. Mas Pequim, que o governa com mão de ferro desde os anos 1950, considera que "é parte da China". O "sikyong" tibetano admite que a tarefa de encontrar uma "solução para o conflito" frente à poderosa China pode parecer avassaladora. Mas em linha com sua crença budista, observa a história a longo prazo.

"Nada é permanente", disse sentado em frente à bandeira tibetana que tremula em seu gabinete, situado nas colinas do povoado setentrional indiano de Dharamsala, onde Dalai Lama também vive. A Índia acolhe durante décadas a liderança tibetana no exílio. Os dois gigantes asiáticos são rivais regionais com tensões habituais em sua fronteira, que, em 2020, geraram confrontos mortais. "Houve muitos impérios neste mundo e cada um deles caiu", afirma Tsering.

Mas muitos consideram que a longa campanha por um Tibete livre constitui um desafio mais iminente: a sucessão do Dalai Lama. Embora aos 88 anos não tenha dado sintomas de problemas de saúde graves, o rosto internacional da causa do Tibete reduziu sua agenda e suas viagens que antes eram frenéticas. "Ele sempre foi muito consciente de sua mortalidade (...) Um dia morrerá, isso se entende, é um fato", afirma Tsering.