Botafogo cede empate nos acréscimos contra Aurora (1-1) na ida da 2ª fase da Libertadores

Mais uma vez a história que vem atormentando o Botafogo desde a reta final de 2023 se repetiu. O time carioca cedeu o empate (1-1) nos últimos instantes dos acréscimos contra o boliviano Aurora nesta quarta-feira (21) no jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores, na cidade de Cochabamba. O Botafogo abriu o placar aos 27 minutos por meio de Júnior Santos, mas Dario Torrico empatou em grande jogada em que finalizou de pé esquerdo (90'+7). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, e quem avançar à terceira fase vai enfrentar o vencedor do duelo entre o colombiano Águilas Doradas e o Red Bull Bragantino.

O Aurora pisou no acelerador logo nos primeiros minutos e partiu em busca do gol, tendo o atacante Jair Reinoso como o mais perigoso. O Botafogo quase marcou o primeiro gol aos 22 minutos. O artilheiro Tiquinho perdeu um pênalti, com uma grande defesa do goleiro ganês David Akologo. Mas aos 27, Junior Santos fez sua equipe esquecer esse erro ao marcar um gol, após uma cobrança de escanteio e em meio à desatenção da defesa adversária. Em desvantagem, o time boliviano voltou ao ataque e quase empatou. Nelson Amarilla recebeu uma bola alçada na área e mandou para o fundo da rede com um chute forte e cruzado. Mas após consulta ao VAR o árbitro Cristian Garay viu uma falta no lance anterior (39').

No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado entre bolivianos e brasileiros. O Botafogo controlou o meio de campo e administrou a bola com mais inteligência, enquanto o Aurora não conseguia ser eficiente no ataque para empatar. A intensidade do jogo diminuiu, e o Botafogo ficava cada vez mais perto de uma vitória que lhe permitiria jogar a partida de volta com mais tranquilidade e com um pé na terceira fase.

O mau estado do gramado tampouco ajudou a dar mais movimentação ao jogo e uma leve chuva que começou a cair dificultou ainda mais. Com os ânimos mais exaltados, os treinadores Mauricio Soria, do Aurora, e Tiago Nunes, do Botafogo, tiveram atritos à beira do campo, o que levou o árbitro chileno a expulsar os dois. E quando parecia que o Botafogo levaria a excelente vantagem para o Rio, Torrico fez uma grande jogada e soltou a bomba de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Gatito Fernández (90'+7).