Bolsonaro prestará depoimento à PF sobre 'tentativa de golpe'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestará depoimento nesta quinta-feira (22) à Polícia Federal para responder por seu suposto envolvimento em uma "tentativa de golpe de Estado" idealizado para que ele se mantivesse no poder após perder as eleições de 2022. Bolsonaro é suspeito de ter participado de uma conspiração que buscava desacreditar o processo eleitoral e impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse o poder em janeiro do ano passado. O ex-mandatário diz ser inocente e assegura ser vítima de uma "perseguição implacável".

A investigação levou a polícia a lançar, em 8 de fevereiro, a operação Tempus Veritatis, com dezenas de buscas, apreensões de passaportes e prisões no entorno do ex-presidente, que foi proibido de sair do país. A audiência, na sede da PF em Brasília, ocorre a três dias de uma manifestação de rua convocada pelo ex-presidente (2019-2022) em São Paulo para repudiar tais acusações. Na quarta-feira, Bolsonaro disse que só falará se sua defesa tiver acesso ao conteúdo do processo contra ele. O ex-presidente comparecerá junto de outros aliados suspeitos, incluindo os ex-ministros Walter Braga Neto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça). Além dos ex-membros da esplanada, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, também terão que se explicar à polícia. "Ninguém tentou dar um golpe no Brasil, essa é grande verdade", reafirmou à rádio CBN Recife. Esta é a sexta vez que o ex-presidente vai à PF prestar depoimento desde que deixou a presidência.

No ano passado, ele teve que comparecer pela suposta falsificação de certificados de vacinação contra a covid-19, assim como pela entrada irregular no Brasil de joias presenteadas pela Arábia Saudita. Também teve que depor por suspeita de ter instigado os distúrbios de 8 de janeiro de 2023, que culminaram no ataque às sedes dos Três Poderes. Naquele dia, uma semana depois de Lula ter iniciado seu terceiro mandato, milhares de bolsonaristas, inconformados com a derrota nas eleições de outubro de 2022, invadiram o palácio do Planalto, a sede do Congresso e a do Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro, que havia viajado para os Estados Unidos dias antes da cerimônia de posse, nega qualquer incitação ao motim e rechaça que ele tenha feito parte de um plano pré-concebido. Sugeriu ainda que não se tratava de seus apoiadores. No entanto, de acordo com polícia, cerca de dois meses antes, Bolsonaro recebeu e modificou um decreto em que previa prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e convocar novas eleições. No inquérito do suposto plano de golpe de Estado também contém um vídeo de uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, três meses antes das eleições das quais Lula saiu vitorioso.