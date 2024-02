Blinken diz a Lula que discorda de comparação de Gaza com Holocausto

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniu nesta quarta-feira, 21, com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília - uma escala do chefe da diplomacia americana antes da reunião de chanceleres do G20, no Rio. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na conversa entre os dois, a portas fechadas, Blinken disse a Lula que discorda da comparação de Gaza com o Holocausto, feita pelo brasileiro no domingo, 18.

"O secretário (Blinken) teve a oportunidade de discutir os comentários com o presidente Lula no encontro, no contexto da discussão geral sobre o conflito em Gaza, e deixou claro que são comentários com os quais discordamos", afirmou Miller. O tema é sensível para Blinken, que é judeu e já relatou algumas vezes a história de como o seu padrasto, o advogado Samuel Pisar, sobreviveu ao Holocausto.

A crise diplomática entre Brasil e Israel foi desatada após a comparação que o presidente fez entre o Holocausto e a campanha militar israelense contra o Hamas. Após uma troca de reprimendas e de consultas com embaixadores, Lula foi declarado persona non grata em Israel - uma forma de dizer que o brasileiro não é bem-vindo no país.