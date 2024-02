Blinken chega à Argentina para encontro com Milei

A visita de Blinken ocorre em meio ao aumento da tensão social na Argentina, onde as medidas de austeridade do governo de Milei têm gerado rejeição.

Esta é a primeira visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos à Argentina após participar de uma reunião no Brasil com seus homólogos do G20 e de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei, conhecido por suas declarações polêmicas, assumiu a presidência do país em dezembro e deve participar no dia seguinte de seu encontro com Blinken de uma convenção conservadora em Washington, ao lado do próprio Donald Trump, segundo os organizadores.

Apesar disso, a administração do democrata Joe Biden assegura querer colaborar com o novo líder argentino, a quem considera um aliado potencial, especialmente no apoio a Israel, envolvido em uma guerra contra o movimento islamista Hamas em Gaza.

"Queremos ser o parceiro favorito da Argentina", disse o subsecretário de Estado para a América Latina, Brian Nichols, em recentes declarações à imprensa.

Os Estados Unidos também buscam que o presidente argentino opte por adquirir aviões de combate americanos em vez de aeronaves chinesas, como parte de um projeto de modernização de sua Força Aérea, acrescentou Nichols.

