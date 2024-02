Beyoncé é a primeira mulher negra a liderar ranking de música country

A estrela pop Beyoncé, que prepara o lançamento de um álbum country, se tornou esta semana a primeira cantora negra a liderar o ranking de sucessos desse gênero musical, escrevendo uma nova página na história da música americana.

"Texas Hold 'Em", canção lançada de surpresa em 11 de fevereiro no meio do Super Bowl, ficou no primeiro lugar da lista "Hot Country Songs" da revista musical Billboard. Outro single, "16 Carriages", ocupou a nona posição.

Até então, "nenhuma mulher negra ou sabidamente birracial" havia alcançado o topo desse ranking, escreveu em seu site a Billboard.