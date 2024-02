Agência para refugiados palestinos UNRWA diz estar 'no limite'

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA) chegou ao "limite", alertou seu diretor, Philippe Lazzarini, em uma carta enviada nesta quinta-feira (22) ao presidente da Assembleia Geral da ONU.

"É com profundo pesar que lhe informo que a agência chegou ao seu limite, com os reiterados pedidos de Israel para seu desmantelamento e o congelamento do financiamento dos doadores diante de necessidades humanitárias sem precedentes em Gaza", indicou Lazzarini em uma carta publicada na rede social X.