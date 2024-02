A poucos meses da Euro, Toni Kroos anuncia volta à seleção alemã

Campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha, o meio-campista Toni Kroos, do Real Madrid, anunciou seu retorno à seleção nesta quinta-feira (22), a poucos meses do início da Eurocopa, em seu país.

"Pessoal, direto ao ponto: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Por quê? Porque fui convidado pelo técnico da seleção e porque estou pronto", escreveu Kroos em uma publicação em sua conta no Instagram.

O jogador, de 34 anos, tinha anunciado sua aposentadoria da seleção em 2021, após 106 jogos e três Copas do Mundo pela 'Mannschaft'.