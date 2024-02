UE aprova 13° pacote de sanções à Rússia, que inclui medidas contra empresas chinesas

"Devemos seguir enfraquecendo a máquina de guerra de [Vladimir] Putin", apontou.

Von der Leyen afirmou que a UE também avança para "cortar ainda mais o acesso da Rússia a drones".

Ela acrescentou que com esse novo pacote, a lista de sanções pela guerra da Rússia contra Ucrânia já inclui cerca de 2.000 pessoas.

Esse acordo por um novo pacote de sanções ocorre a poucos dias do segundo aniversário do início da ofensiva russa contra o território ucraniano.

O rascunho do acordo, ao qual a AFP teve acesso, incluía restrições ao comércio de empresas da UE com três empresas chinesas que abastecerem o Exército russo com armas.

As três empresas chinesas são as primeiras do país asiático afetadas pelas sanções europeias à Rússia, e foram incluídas na lista por sua participação no abastecimento de tecnologia militar das forças russas.