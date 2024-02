Torre Eiffel fecha pelo terceiro dia seguido devido à greve

A torre Eiffel fechou, nesta quarta-feira (21), pelo terceiro dia consecutivo por uma greve de seus funcionários, que denunciam a gestão financeira da empresa que opera o monumento, confirmaram os dois sindicatos que representam os empregados à AFP.

"Estamos decididos, e temos a impressão de que eles não estão fazendo nada", disse Nada Bzioui, delegada sindical do Força Operária (FO), no terceiro dia de uma greve da qual também participa a Confederação Geral do Trabalho (CGT).

"Me surpreenderia se [a torre Eiffel] abrisse amanhã", quinta-feira, acrescentou Bzioui.