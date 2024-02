Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken chega ao Planalto para reunião com Lula

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou na manhã desta quarta-feira, 21, ao Palácio do Planalto para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A visita ocorre no âmbito da reunião de chanceleres do G20, que será realizada no Rio de Janeiro, mas coincide com a crise diplomática entre Brasil e Israel, que tem nos Estados Unidos um dos seus maiores aliados.

Ao chegar para o encontro com o petista, Blinken foi abordado pela imprensa sobre as expectativas para a reunião com Lula e respondeu estar ansioso. O secretário de Estado dos Estados Unidos também foi perguntado sobre Gaza, mas preferiu não comentar.

No domingo, 18, em entrevista coletiva de imprensa realizada na Etiópia, o chefe do Executivo brasileiro fez uma comparação entre a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder da Alemanha Nazista, Adolf Hitler. Durante o regime nazista, que ocorreu entre 1933 e 1945, 6 milhões de judeus foram mortos.