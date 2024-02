Ratcliffe quer que United rivalize "em três anos" com Liverpool e City

Jim Ratcliffe, novo coproprietário do Manchester United, manifestou nesta quarta-feira (21) o desejo de ver seu time novamente no topo do futebol inglês e disse que espera rivalizar com Manchester City e Liverpool "daqui a três anos".

"Temos muito que aprender com o nosso vizinho barulhento e com o outro vizinho", embora, "no final, eles sejam nossos inimigos", declarou Ratcliffe à imprensa, um dia após a sua entrada oficial no capital do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não há nada que eu gostaria mais de fazer do que derrubar os dois de seus pedestais", disse o bilionário britânico, recorrendo a fórmulas utilizadas no passado por Alex Ferguson, treinador emblemático dos 'Red Devils' de 1986 a 2013.