Nacional vence Puerto Cabello (2-0) na ida da 2ª fase da Libertadores

O meia Lucas Sanabria, aos 11 minutos, e o atacante nigeriano Christian Ebere, de pênalti, aos 42, marcaram os gols da equipe comandada pelo técnico Álvaro Recoba no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia, no jogo de ida deste cruzamento da segunda fase.

O time uruguaio acabou com dez homens em campo devido à expulsão do ponta Richard Celis no início do segundo tempo (50') após receber o segundo cartão amarelo.

Tricampeão da Libertadores (1971, 1980 e 1988), o Nacional dominou com autoridade, mas o goleiro local, Giancarlo Schiavone, evitou um placar maior.

--- Ficha Técnica:

Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado (Valencia)