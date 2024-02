Míssil nuclear britânico falha durante teste na costa da Flórida, nos EUA

Um míssil do sistema britânico de dissuasão nuclear, Trident, foi disparado por erro durante um teste, caindo posteriormente no oceano perto da costa da Flórida, nos Estados Unidos. O projétil foi lançado no mês anterior por um submarino nuclear do Reino Unido, segundo informou a mídia local nesta quarta-feira, 21.

De acordo com fontes do Ministério da Defesa do Reino Unido, a ocorrência da "anomalia" durante o teste envolveu o HMS Vanguard. Contudo, as autoridades afirmaram que o sistema de dissuasão nuclear da Grã-Bretanha "permanece seguro, protegido e eficaz".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante procedimentos de rotina, os mísseis utilizados por este tipo de submarinos muitas vezes são carregados com ogivas nucleares, embora não estejam configurados para lançamentos de teste.