Mauro Vieira no G20: Brasil é contra uso da força e rejeita mundo fraturado entre potências

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira, dia 21, que o Brasil não aceita o uso da força militar como forma de solucionar conflitos entre países e não é do interesse do País viver num mundo fraturado. No discurso de abertura dos debates da reunião de chanceleres do G20 no Rio, o chefe do Itamaraty também rejeitou a busca de "hegemonias antigas ou novas", em uma referência velada às tensões crescentes entre Estados Unidos e potências europeias com Rússia e China.

No pronunciamento, o ministro voltou a criticar a paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas para impedir mortes de civis nas guerras em Gaza e na Ucrânia, que chamou de inaceitável. O Brasil advoga em favor de uma reforma do órgão e almeja ocupar um assento permanente.

"O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias, antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado", afirmou o chanceler.