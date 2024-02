Mãe de Alexei Navalni entra com ação judicial para liberação de corpo do ativista

Nesta quarta-feira, Navalnaya depositou flores e uma fotografia de seu filho em um monumento dedicado aos jornalistas em Salekhard, perto da prisão onde Navalni morreu. As flores que ela havia deixado um dia antes no memorial da cidade às vítimas da repressão foram retiradas durante a noite, enquanto vários policiais continuavam vigiando as proximidades do monumento.

Liudmila Navalnaya tenta recuperar o corpo de seu filho desde sábado, 17, após sua morte em uma colônia penal no extremo norte da Rússia, no dia anterior. Ela não conseguiu descobrir onde o corpo dele está mantido, informou a equipe de Navalni.

A mãe do líder da oposição russa Alexei Navalni entrou com uma ação judicial em um tribunal da cidade ártica de Salekhard, contestando a recusa das autoridades em liberar o corpo de seu filho, informou a agência de notícias estatal russa Tass nesta quarta-feira, 21. Uma audiência fechada foi marcada para 4 de março, disse o relatório, citando funcionários do tribunal.

As autoridades russas disseram que a causa da morte de Navalni ainda é desconhecida e recusaram-se a liberar o corpo durante as próximas duas semanas, enquanto o inquérito preliminar continua, disseram membros da equipa de Navalni. Eles acusaram o governo de postergar a entrega para tentar esconder evidências.

"Estou entrando em contato com você, Vladimir Putin. A resolução deste assunto depende exclusivamente de você. Deixe-me finalmente ver meu filho. Exijo que o corpo de Alexei seja libertado imediatamente, para que eu possa enterrá-lo como um ser humano", disse ela no vídeo, que foi postado nas redes sociais pela equipe de Navalni.

Navalnaya apelou na terça-feira, 20, ao presidente russo, Vladimir Putin, para que liberasse o corpo de seu filho para que ela pudesse enterrá-lo com dignidade. "Pelo quinto dia, não consegui vê-lo. Eles não iriam liberar seu corpo para mim. E eles sequer me falam onde ele está", disse Navalnaya, de 69 anos, em um vídeo em frente à Colônia Penal nº 3 em Kharp.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou as acusações de encobrimento, dizendo aos repórteres que "estas são acusações absolutamente infundadas e insolentes sobre o chefe do Estado russo".

Desde a morte de Navalni, cerca de 400 pessoas foram detidas em toda a Rússia enquanto tentavam homenageá-lo com flores e velas, segundo o OVD-Info, um grupo que monitora detenções políticas. As autoridades isolaram alguns dos memoriais às vítimas da repressão soviética em todo o país que estavam sendo usados como locais para deixar homenagens a Navalni.

Vários homens que foram detidos também foram obrigados a apresentar-se no escritório de recrutamento do exército local, onde as autoridades russas estão recrutando ativamente soldados voluntários e atualizando registros de homens elegíveis para o serviço, de acordo com Go by the Forest, um grupo ativista que ajuda os russos a evitarem o serviço militar. Peskov disse que a polícia estava agindo "de acordo com a lei" ao deter pessoas que prestavam homenagem a Navalni.