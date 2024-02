Lula e Blinken concordaram com necessidade de criação de Estado Palestino, afirma Planalto

"O secretário agradeceu a atuação do Brasil pelo diálogo entre Venezuela e a Guiana. O presidente Lula reafirmou seu desejo pela paz e fim dos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Ambos concordaram com a necessidade de criação de um Estado Palestino", diz a publicação.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, concordaram com a necessidade de criação de um Estado Palestino, na esteira da guerra no Oriente Médio travada em outubro de 2023. A concordância ocorreu durante reunião realizada nesta quarta-feira, 21, entre ambos no Palácio do Planalto.

A visita de Blinken ocorre no âmbito da reunião de chanceleres do G20, no Rio de Janeiro, mas coincide com a crise diplomática entre Brasil e Israel, que tem nos Estados Unidos um dos seus maiores aliados.

No domingo, 18, em coletiva de imprensa realizada na Etiópia, o chefe do Executivo brasileiro fez um paralelo entre a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder da Alemanha Nazista, Adolf Hitler. Durante o regime nazista, que ocorreu entre 1933 e 1945, 6 milhões de judeus foram mortos.

Lula reiterou, no encontro da manhã desta quarta, a necessidade de reforma dos organismos financeiros internacionais e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), crítica que vem sendo recorrente em seus discursos.

Segundo o Palácio do Planalto, a visão do presidente brasileiro foi apoiada por Blinken. Além disso, o secretário também elogiou a escolha dos temas do Brasil para a cúpula do G-20 no Rio Janeiro: reforma da governança global, combate à fome e à miséria e transição energética.

Já na área econômica, o Palácio do Planalto divulgou que ambos discutiram sobre "parcerias trilaterais em agricultura, segurança alimentar e infraestrutura na África". Lula ressaltou a urgência em abordar o tema da dívida externa dos países africanos.

