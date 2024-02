Julian Assange não comparece a dia decisivo de julgamento sobre extradição

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, não compareceu nesta quarta-feira (21) ao segundo e último dia de audiências do julgamento em que um tribunal de Londres analisa seu recurso para evitar uma extradição aos Estados Unidos. Assange também não compareceu na terça-feira ao primeiro dia de audiências no Tribunal Superior de Justiça de Londres, para a análise do último recurso que resta ao australiano no Reino Unido para evitar sua entrega à justiça dos Estados Unidos, onde é acusado de espionagem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não estava bem e não está presente", declarou na terça-feira o advogado Edward Fitzgerald ao anunciar a indisposição do cliente.

O advogado de Assange defendeu na véspera a liberdade de informação para impedir a extradição e alegou que existem "motivações políticas" para a demanda americana. Dois magistrados decidirão em breve se o Reino Unido deve entregar o fundador do WikiLeaks aos Estados Unidos, onde ele pode ser julgado por um vazamento em larga escala de documentos confidenciais. Se a extradição for aprovada, o australiano pode ser condenado a uma pena de até 175 anos de prisão nos Estados Unidos. Em caso de extradição, ele pode ser condenado a uma pena de até 175 anos de prisão nos Estados Unidos. "Meu cliente está sendo processado por realizar uma prática jornalística comum, de obter e publicar informações confidenciais, informações verdadeiras e de interesse público evidente e importante", afirmou Fitzgerald na terça-feira no Tribunal Superior de Justiça de Londres.

A extradição de Assange é solicitada pela justiça dos Estados Unidos por ele ter publicado, desde 2010, mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas de Washington, em particular no Iraque e Afeganistão. Nesta quarta-feira, os advogados dos Estados Unidos afirmaram que o tribunal deve rejeitar o recurso de apelação de Assange. Clair Dobbin, advogada que representa Washington, declarou no tribunal que a acusação é "baseada no Estado de direito e nas evidências" contra Assange.

"Ele publicou de forma indiscriminada e consciente ao mundo os nomes de pessoas que atuaram como fontes de informação para os Estados Unidos", disse, antes de acrescentar que este fato o diferencia de outros meios de comunicação. "São estes fatos que o distinguem, não as suas opiniões políticas", destacou Dobbin. Na terça-feira, outro advogado da Assange, Mark Summers, mencionou um plano americano, segundo uma reportagem do Yahoo News de 2021, de matar ou sequestrar seu cliente em 2017.