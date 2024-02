Irã convida diretor da AIEA para conferência em maio

"Convidamos Grossi a fazer um discurso na conferência internacional sobre energia nuclear", que será realizada no Irã de 6 a 8 de maio, anunciou o presidente da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami.

Durante sua última visita, em março de 2023, Grossi reuniu-se com o presidente, Ebrahim Raissi, e citou "conversas construtivas" com autoridades iranianas. No entanto, lamentou no mês passado que o Irã tivesse restringido sua cooperação com o órgão da ONU "de forma sem precedentes".

Antes de sua possível viagem a Teerã, Grossi reuniu-se hoje em Viena com o enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, Abram Paley. "Continuamos profundamente preocupados com a expansão contínua do programa nuclear por parte do Irã, realizado sem fins civis confiáveis, principalmente devido à sua produção contínua de urânio enriquecido", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, durante entrevista coletiva em Washington.

O Irã está submetido a sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump, que se retirou unilateralmente, em 2018, do acordo nuclear internacional fechado três anos antes, que previa restrições ao programa nuclear iraniano. Em resposta, Teerã começou a se libertar dos compromissos desse pacto, antes de reduzir sua produção de urânio enriquecido ao longo do ano passado, quando conversas informais com os Estados Unidos foram retomadas.

No começo deste mês, o Irã anunciou que havia começado a construir um novo reator de pesquisa nuclear em Isfahan, dias depois de anunciar que estava construindo um complexo de energia nuclear no sul do país.

Teerã sempre afirmou que suas atividades nucleares são pacíficas.