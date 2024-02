Governo colombiano culpa ELN por 'crise desnecessária' em negociações de paz

Na terça-feira, o ELN informou que as negociações estavam em "uma fase de congelamento", alegando violações no acordo.

"As decisões tomadas unilateralmente pelo ELN são de sua inteira responsabilidade e levam a gerar uma crise desnecessária que prolonga o confronto armado e a violência sofrida pelas comunidades, além de enfraquecer a confiança da sociedade colombiana em sua vontade de paz", declarou a Presidência em boletim.

O governo colombiano responsabilizou, nesta quarta-feira (21), a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) por uma "crise desnecessária" nas negociações de paz e por prolongar um "confronto armado", após ter resolvido congelar as conversas iniciadas em novembro.

Contudo, uma série de impasses mina o futuro dos acordos: "bloqueios armados" em que os rebeldes ordenam o confinamento de milhares de pessoas; o sequestro do pai do jogador do Liverpool Luis Díaz, libertado dez dias depois; bem como confrontos com outros grupos armados.

As delegações oficiais e do ELN já realizaram seis ciclos de negociações na Venezuela, México e Cuba e anunciaram o retorno a Caracas em abril.

Segundo o governo da Colômbia, o Executivo "cumpriu integralmente todos os seus compromissos (...) sempre esteve disposto a encontrar soluções para as situações críticas e dificuldades que a Mesa de Diálogo tem enfrentado".

O ELN justificou a suspensão das negociações de paz ao rejeitar as conversas que o governador do departamento de Nariño (sudoeste) mantém com membros desta guerrilha, segundo eles, "ignorando" a delegação em Cuba.

Em comunicado nesta quarta-feira, a Defensoria do Povo qualificou a posição do grupo como "inaceitável" e garantiu que demonstra "a sua vontade de pressionar o Estado para que não haja participação da sociedade".

Além disso, questionou a unidade de comando do ELN e classificou como "roda solta" sua Frente de Guerra Ocidental, que opera no sudoeste do país, onde "confina 40.000 habitantes na sub-região de San Juan Chocó há duas semanas".