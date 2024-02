EUA devem investir US$ 20 bi para substituir guindastes chineses usados em portos no país

O governo do presidente Joe Biden planeja investir US$ 20 bilhões na fabricação nacional de guindastes de carga, buscando combater o uso de produtos fabricados na China com software avançado em muitos portos norte-americanos, sob temores de um possível risco à segurança nacional. A medida faz parte de um conjunto de ações que estão sendo tomadas pelo governo nesta quarta-feira com o objetivo de melhorar a segurança cibernética marítima.

Elas incluem uma diretriz de segurança da Guarda Costeira dos EUA para exigir certos requisitos de segurança digital para guindastes de construção estrangeira atualmente implantados em portos marítimos estratégicos, bem como uma ordem executiva do presidente Biden estabelecendo padrões básicos de segurança cibernética para redes de computadores que operam nos portos dos EUA.

Autoridades do governo disseram que mais de US$ 20 bilhões devem ser investidos em segurança portuária, incluindo a produção doméstica de guindastes de carga, nos próximos cinco anos. O dinheiro apoiará uma subsidiária americana da Mitsui, uma empresa japonesa, para produzir os guindastes. Segundo as autoridades, será a primeira vez em 30 anos que os guindastes serão construídos internamente. Os recursos para a construção são provenientes do projeto de lei bipartidário de infraestrutura de US$ 1 trilhão, aprovado em 2021.