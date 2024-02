Estados Unidos são contra que CIJ ordene a Israel que se retire dos Territórios Palestinos

Os Estados Unidos opõem-se a que Israel seja obrigado a se retirar dos Territórios Palestinos ocupados sem receber garantias de segurança, declarou um representante de Washington ante a Corte Internacional de Justiça (CIJ).

Esta semana, a CIJ, com sede em Haia, celebra audiências sobre as consequências jurídicas da ocupação israelense dos Territórios Palestinos desde 1967, com um número inédito de 52 países chamados para prestar declarações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maioria dos oradores pediu que Israel pusesse fim à sua ocupação depois da Guerra dos Seis Dias, mas os Estados Unidos defenderam seu aliado.