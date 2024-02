Empresa privada americana tentará pousar na Lua nesta quinta-feira

Uma empresa do Texas tentará, na quinta-feira (22), se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua, após uma série de tentativas mal-sucedidas de suas concorrentes no setor.

O sistema de propulsão da nave, crucial para uma alunissagem bem-sucedida, já foi testado com sucesso no voo.

A tentativa de pouso está prevista para as 16h49 no horário de Houston (19H49 em Brasília), onde está localizada a sala de controle da empresa.

O alvo da companhia texana está localizado a aproximadamente 300 km do polo sul lunar, um ponto especial de interesse devido à água em formato de gelo, que poderia ser explorada.

Com pouco mais de quatro metros de altura, o módulo Odysseus transporta seis cargas privadas (incluindo esculturas do artista contemporâneo Jeff Koons que representam as fases da Lua) e seis instrumentos científicos da Nasa.

Inclui ainda um sistema de câmeras desenvolvido pela Embry-Riddle Aeronautical University, que será ejetado 30 metros acima da superfície lunar para capturar o momento do pouso, bem como dispositivos localizados abaixo do módulo para analisar a quantidade de poeira levantada durante a descida, a fim de compará-la com as alunissagens do programa Apollo.