Economia alemã enfrenta uma persistente 'tempestade perfeita'

A apresentação na quarta-feira das novas previsões do governo confirmará a estagnação da maior economia europeia. A imprensa informou que Berlim reduziu a projeção de crescimento econômico em 2024 para 0,2%, contra uma estimativa de 1,3% divulgada há alguns meses.

Após uma contração de 0,3% do PIB no ano passado, a situação econômica provoca um debate intenso na coalizão de governo do chanceler Olaf Scholz.

A crise é provocada por vários fatores que se acumulam e afetam o setor industrial alemão.

Este pilar da economia representa quase 20% do PIB, mas não consegue recuperar os níveis de produção anteriores à pandemia.

"É uma tempestade perfeita", resumiu recentemente o ministro da Economia, Robert Habeck, para líderes empresariais.

A indústria enfrenta desde o início da guerra na Ucrânia os custos de energia elevados devido ao fim do fornecimento de gás russo e as taxas de juros altas fixadas pelo Banco Central Europeu para evitar a inflação, o que reduz a demanda e os investimentos.