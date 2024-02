Divisões sobre Gaza e Ucrânia marcam início de reunião do G20 no Brasil

As divisões sobre Gaza e Ucrânia marcaram o início da reunião de chanceleres do G20, nesta quarta-feira (21), no Rio de Janeiro, na qual o Brasil criticou duramente a "paralisia" do Conselho de Segurança da ONU para solucionar esses conflitos. O encontro, o primeiro de alto nível deste fórum cuja presidência cabe ao Brasil este ano, acontece na esteira da polêmica causada pelas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusou Israel de cometer um "genocídio" na Faixa de Gaza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "As instituições multilaterais [...] não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como foi mostrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança" em relação aos conflitos na Ucrânia e em Gaza, disse o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, a seus pares ao abrir o encontro.

O Brasil quer aproveitar seu papel de anfitrião para promover uma reforma das organizações multilaterais, em especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que fracassou diversas vezes em alcançar acordos sobre as guerras na Ucrânia e em Gaza por vetos de Rússia e Estados Unidos. Nesta terça, os Estados Unidos vetaram novamente uma resolução do Conselho que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza. Durante uma reunião anterior em Brasília com Lula, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou seu "desacordo" com as declarações do presidente brasileiro de que o Exército de Israel estaria cometendo "genocídio" em Gaza. "o secretário abordou o assunto [de Gaza] e deixou claro nosso desacordo com esses comentários", disse um alto funcionário do Departamento de Estado após o encontro.

Lula também comparou a campanha militar israelense no território palestino com o Holocausto. Seus comentários provocaram indignação em Israel, que declarou Lula "persona non grata". Em resposta, o Brasil convocou o embaixador israelense e chamou para consultas seu embaixador em Tel Aviv. Além de Blinken, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, estará presente na reunião de chanceleres do G20 no Rio. Contudo, um encontro entre os dois não é esperado.

Nesta quinta-feira, Lavrov se reunirá com o presidente Lula em Brasília, segundo fontes do Palácio do Planalto. Na antessala do encontro no Rio, o ministro russo conversou com Mauro Vieira e a chanceler mexicana Alicia Bárcena.