Desabamento de mina deixa 15 mortos na Venezuela

Uma mina ilegal de ouro desabou em uma área remota do sul da Venezuela, deixando pelo menos 15 mortos, segundo um balanço anunciado nesta quarta-feira (21) pelo presidente, Nicolás Maduro.

O acidente ocorreu na tarde de ontem, na mina Bulla Loca, que fica a sete horas de navegação por rio de La Paragua, no estado de Bolívar. Dezenas de pessoas trabalhavam no local quando houve um deslizamento de terra repentino, mostra um vídeo divulgado por autoridades.

"Até o momento, temos 15 mortos e 11 feridos", disse Maduro, ao ler na TV um relatório enviado pelo governador do estado, Ángel Marcano. Mais cedo, Yorgi Arciniega, prefeito do município de Angostura, que abrange La Paragua, havia dito à AFP que trabalhava com um balanço provisório de 25 mortos e 15 feridos.