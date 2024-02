De virada, Liverpool goleia Luton Town no Campeonato Inglês

O líder Liverpool recuperou sua vantagem de quatro pontos sobre o Manchester City, segundo colocado, graças à virada com direito a goleada sobre o Luton Town por 4 a 1 nesta quarta-feira (21), em jogo antecipado da 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 60 pontos, os 'Reds' voltam a se distanciar na ponta da tabela, depois de os 'Citizens' ficarem a um ponto com a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford na terça-feira, com gol de Erling Haaland, em jogo atrasado da 18ª rodada.

Agora, o Liverpool tem um jogo a mais que o City, que no sábado vai visitar o Bournemouth.