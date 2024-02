Comunicado do Business Wire :Radisys

Radisys® Corporation, líder mundial em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje o lançamento de seu inovador software de conectividade avançada sem fio 5G, criado especificamente para a Indústria 4.0 e redes 5G privadas. Este avanço significativo na evolução de soluções empresariais oferece capacidades incomparáveis para estabelecer redes privadas com melhor desempenho, facilidade de implantação, bem como gerenciamento e proteção de dados com qualidade de serviço (QoS) garantida. O inovador software de conectividade avançada sem fio 5G da Radisys permite que as empresas satisfaçam a crescente demanda por soluções privadas 5G e da Indústria 4.0, capazes de atender às necessidades comerciais em evolução. Ao integrar perfeitamente o acesso Wi-Fi licenciado, levemente licenciado (CBRS) e não licenciado via N3IWF, a solução avançada de software oferece soluções nativas de nuvem de baixa latência para redes RAN e Core. A formação de nuvens das redes RAN e Core oferece opções de implantação flexíveis que possibilitam unidades de distribuição (DU), unidades centrais (CU) e funções de plano de usuário (UPF) segregadas e colocadas em um ambiente de nuvem Kubernetes, com capacidade adicional de implantar CU e UPF em nuvem pública. Esta abordagem simplificada facilita a automação e simplifica a implantação de redes 5G, reduzindo, em última instância, as despesas de capital (CapEx) e as despesas operacionais (OpEx) para operadoras 5G privadas e da Indústria 4.0. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os principais recursos incluem:

-- Recursos de rede sensível ao tempo (TSN) e comunicação 5G extremamente confiável de baixa latência (5G-URLLC) para comunicação determinística e de baixa latência, direcionada aos requisitos de automação da Indústria 4.0. -- Capacidade reduzida 5G (RedCap) para conectividade de sensores de baixo custo, permitindo processos de fabricação inteligentes e muito mais. -- N3IWF (função de interfuncionamento não 3GPP) para permitir a convergência do acesso de Wi-Fi existente com a rede principal 5G nos setores empresarial e fabril. Além disto, a N3IWF permite a integração de tecnologias de acesso tradicionais e legadas não 3GPP com a rede 5G. Isto aprimora a acessibilidade e a flexibilidade, ao oferecer uma solução de rede de alto desempenho para redes privadas e empresariais da Indústria 4.0 com CapEx reduzido. -- Suporte à banda CBRS com facilidade de integração em redes CBRS mediante um proxy de domínio CBRS escalável para permitir acelerar a implantação de CBRS para redes privadas e empresariais. -- Habilitação de soluções inteligentes de 5G privado e Indústria 4.0 através de funções RAN avançadas controladas pela interface ORAN E2 e integradas previamente com plataformas xApps/rApps e RIC de diferentes fornecedores. "Ao reconhecer as necessidades específicas da Indústria 4.0 e das redes 5G privadas, a Radisys continua fornecendo recursos avançados e inovadores de RAN 5G e Core para acelerar a adoção do 5G nestes mercados", disse Munish Chhabra, Chefe de Negócios de Software e Serviços de Mobilidade da Radisys. "A Radisys continua comprometida em impulsionar a inovação em tecnologias sem fio, capacitando as empresas a aproveitar todo o potencial da Indústria 4.0 e o futuro da conectividade para redes privadas e empresariais mediante sua premiada solução de software Connect RAN 5G."

Play

Encontre-se com a Radisys no MWC Barcelona Experimente as soluções desagregadas Connect RAN da Radisys, incluindo demonstrações de seu software RAN de conectividade avançada sem fio 5G no MWC Barcelona, estande2D50. Para agendar uma reunião com os especialistas em RAN da Radisys, entre em contato com open@radisys.com. Sobre a Radisys

A Radisys é líder mundial em soluções e serviços abertos de telecomunicações. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração aproveitam arquiteturas e modelos de referência abertos combinados com software e hardware abertos, permitindo que os provedores de serviços impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio completo de soluções, desde terminais digitais até soluções centrais e de acesso aberto e desagregado, passando por aplicativos digitais imersivos e plataformas de participação. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida completo para ajudar os provedores de serviços a criar e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho com custo total de propriedade ideal. Para mais informações, acesse www.Radisys.com . Radisys ® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.