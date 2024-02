Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora de software de rede construindo o futuro das redes com soluções nativas de nuvem que são executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje uma significante expansão de seu portfólio de rádio OpenBeam? com o lançamento de três novas plataformas da próxima geração, com recursos avançados em cenários diversos. Essa melhoria significante do conjunto de soluções OpenBeam acelerará ainda mais a implantação de rádios em conformidade com 3GPP e O-RAN, com um foco em eficiência energética e criado para ser compatível com a funcionalidade ULPI (melhoria de desempenho uplink) para Unidades de Antenas Ativas (AAUs, Active Antenna Units), além da atual especificação de O-RAN 7.2b. A plataforma de rádio OpenBeam estendida da Mavenir fornece soluções com uma amplitude e profundidade incomparáveis que são possibilitadas por IA e "verdes por design", compreendendo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- AAUs de mMIMO com banda larga: a AAU de MIMO massivo 64TRX de próxima geração da Mavenir com até 600 MHz de largura de banda instantânea para provedores de serviços de comunicação (PSCs) com acesso a amplas faixas no espectro. Isso reduz pela metade o número de AAUs necessárias para implementação, otimizando, assim, as operações de rede e reduzindo o custo total de propriedade.

-- RRUs com várias bandas largas: o conjunto completo de unidades de rádio remoto (RRUs, Remote Radio Units) da Mavenir que suporta várias bandas com amplificadores de potência de banda larga, oferecendo uma potência de saída de até 480 W e solução de três bandas com banda média, além da solução de três bandas com banda baixa já disponível como parte do portfólio OpenBeam. A arquitetura da rádio de banda larga permite que os operadores compartilhem potência de forma dinâmica entre as bandas, fornecendo uma melhoria geral na eficiência de energia. -- AAUs de mMIMO 32TRX da próxima geração : a nova geração de unidades de antenas ativas (AAUs) 32TRX da Mavenir, alimentadas pela plataforma Qualcomm® QRU100 5G RAN para aprimorar o desempenho, a eficiência energética e as características para implementação com MIMO massivo. Além da atual especificação O-RAN 7.2b, as soluções de AAU da Mavenir também são construídas para suportar ULPI (melhoria de desempenho uplink), permitindo que os operadores de rede melhorem o desempenho uplink, minimizem a latência e reduzam a largura de banda do fronthaul, especialmente em cenários urbanos onde a demanda por redes é alta. A liderança e inovação da Mavenir em soluções de rádio OpenBeam foram reconhecidas pela empresa de inteligência global ABI Research, que classificou a Mavenir como a líder geral e inovadora principal em seu recente relatório de comparação de fornecedores de Open RAN (novembro de 2023). O relatório elogiou a Mavenir por abordar as diversas necessidades do setor com seu amplo portfólio de produtos de rádio, abrangendo micro-ondas, macro-ondas, ondas milimétricas e mMIMO. Job Benson, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios de Rádio da Mavenir, afirmou: "Nas implementações ao vivo ao redor do mundo, nosso portfólio OpenBeam está demonstrando seu valor como um facilitador atraente de crescimento para os operadores, fornecendo soluções de rádio com a agilidade, eficiência de custo e inteligência para satisfazer as atuais demandas de rede, e uma plataforma de inovação robusta à medida que as redes progridem e expandem. A Mavenir está buscando um programa ativo de desenvolvimento para aprimorar continuamente as características e os recursos das nossas plataformas OpenBeam com configuração padrão, fornecendo aos provedores de serviços de comunicação as melhores soluções da categoria para suas necessidades de rede de acesso via rádio". O portfólio completo de rádio OpenBeam? da Mavenir será exibido no Congresso Mundial de Comunicações Móveis em Barcelona, de 26 a 29 de fevereiro, no Salão 2, Stand 2H60. Para mais informações sobre a presença da Mavenir no congresso, acesse www.mavenir.com/mwc-2024

Sobre a Mavenir A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma rede única automatizada com base em software que é executada em qualquer nuvem. Sendo a única provedora de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, acelerando a transformação das redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, atendendo a mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

Qualcomm é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Qualcomm Incorporated. Os produtos com a marca Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.