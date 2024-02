Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

A inovação digital está atraindo imensa atenção dos setores público e privado do Brasil, à medida que o país busca usar tecnologias modernas para mudar processos, produtos e serviços em vários setores da economia e da sociedade, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Digital Business Innovation Services para o Brasil revela que startups, empresas estabelecidas e o governo brasileiro estão todos se concentrando em esforços para promover a transformação digital, com iniciativas que impulsionam o ecossistema de inovação do Brasil. O governo brasileiro tem apoiado este progresso, favorecendo o desenvolvimento econômico e social sustentável e inclusivo através de tecnologias digitais, afirma o relatório do ISG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os fornecedores de serviços estão desempenhando um papel fundamental na transformação digital do Brasil, oferecendo estratégias orientadas para marca e valor", disse Shafqat Azim, parceiro ISG e líder nas Américas, Transformação Digital. "Eles estão projetando alternativas eficazes que oferecem velocidade, inovação e ênfase no propósito."

Os fornecedores locais estabeleceram Centros de Excelência (CoEs), que criam valor futuro para as empresas, reimaginando, reestruturando e renovando funções empresariais, afirma o relatório do ISG. Estes fornecedores estão escolhendo parceiros que partilham valores e objetivos semelhantes e são capazes de colaborar através de equipes ágeis e multifuncionais para fornecer soluções digitais com rapidez e qualidade, afirma o relatório. De acordo com o relatório do ISG, os fornecedores com melhor desempenho interligam pessoas, processos e tecnologias de ponta. Eles entendem e avaliam o negócio por meio de análise de dados, co-criam design e propõem estratégias recorrentes de inovação que entregam resultados tangíveis. Os principais fornecedores também têm um firme domínio das expectativas dos consumidores, criam iniciativas relevantes para a CX e avaliam as melhores soluções tecnológicas para resolver os problemas atuais, afirma o relatório. Estas soluções podem incorporar tecnologias inovadoras como IA, machine learning, IoT e data analytics avançada para melhorar a eficiência, personalização e diferenciação de serviços, e utilizar tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) para melhorar ainda mais a experiência do cliente, afirma o ISG. "As empresas brasileiras procuram fornecedores que possam se adaptar às suas necessidades e expectativas específicas e oferecer abordagens personalizadas e orientadas para o futuro", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "O objetivo é criar valor sustentável e, ao mesmo tempo, operar com senso de responsabilidade social e ambiental." O relatório também examina como os fornecedores no Brasil estão oferecendo serviços de Realidade Estendida (XR) que permitem aos usuários ter experiências imersivas e envolventes por meio de AR, VR e realidade mista (MR) em ambientes virtuais criados usando software de modelagem 3D. O relatório 2023 ISG Provider Lens? Digital Business Innovation Services para o Brasil avalia as capacidades de 43 fornecedores em três quadrantes: Digital Transformation Services, Customer Journey Services e Extended Reality Services.

Play

O relatório nomeia Accenture e Globant como Líderes em todos os três quadrantes, enquanto BRQ, Deloitte Digital, GhFly, MadeinWeb e Stefanini são nomeados como Líderes em dois quadrantes cada. ARVORE, Brivia, Cadastra, CI&T, Deal, FCamara, ilegra, Logicalis, Nação Digital, T-Systems, Virtual.Town, Vitrio e YDreams Global são nomeadas Líderes em um quadrante cada. Além disso, a Driven.CX é nomeada como Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em dois quadrantes, enquanto a TIVIT é nomeada como Rising Star em um quadrante. Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na BRQ, MadeinWeb e Spassu.

O relatório 2023 ISG Provider Lens? Digital Business Innovation Services para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web. Sobre o ISG Provider Lens? Research A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.