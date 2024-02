Comunicado do Business Wire :Global Cement and Concrete Association

As inscrições estão sendo incentivadas por start-ups do mundo inteiro, interessadas em trabalhar no uso e armazenamento de captura de carbono para cimento e concreto com baixo teor de carbono. Procuram-se tecnologias inovadoras, que incluem a captura e utilização de CO 2 e ajudam a evitar que o carbono seja emitido para a atmosfera.

O programa Innovandi Open Challenge 2024 é realizado pela Associação Global de Cimento e Concreto (GCCA), o principal órgão internacional do setor que se dedica a ajudar a indústria global do cimento a reduzir suas emissões e, em última análise, alcançar o concreto de emissões líquidas zero.

Um programa internacional pioneiro, que reúne start-ups de tecnologia e fabricantes líderes na busca por emissões líquidas zero (net zero), foi lançado.

Este será o 3 o Innovandi Open Challenge, que aproveita o sucesso dos anos anteriores. O primeiro desafio, em 2022, se concentrou no desenvolvimento de tecnologia de captura de carbono, sendo que duas start-ups já passaram para a fase piloto. As 15 start-ups selecionadas no 2o Innovandi Challenge do ano passado, para trabalharem no desenvolvimento do concreto com baixa emissão de carbono, estão atualmente em discussão com fabricantes sobre a formação de parcerias.

Claude Loréa, a diretora de Cimento, Inovação e ESG da GCCA, disse: "Nossa indústria está empenhada em alcançar as emissões líquidas zero e o desenvolvimento da tecnologia de captura do carbono é uma parte essencial desse trabalho. Nosso programa líder mundial Innovandi Open Challenge já viu progressos notáveis sendo feito em apenas dois anos, com start-ups e nossas empresas membros trabalhando juntas. Estamos ansiosos para ver o que os candidatos deste ano podem trazer para dar continuidade ao extenso trabalho que já está em andamento no mundo todo".

Todos os membros da GCCA que respondem por 80% da capacidade global de produção de cimento da China, e inúmeros fabricantes chineses com liderança no setor, se comprometeram a alcançar as emissões líquidas zeros até 2050, por meio do roteiro Concrete Future 2050 Net Zero da GCCA - a primeira indústria global a definir um plano tão detalhado. A GCCA também assinou recentemente um acordo revolucionário para trabalhar junto com a China Cement Association (CCA, Associação de Cimento da China) no processo de descarbonização.

O desenvolvimento de novas tecnologias é uma parte essencial do roteiro da indústria até as emissões líquidas zero, e espera-se que a tecnologia de captura e armazenamento de carbono represente cerca de 36% do total de reduções de emissões até 2050.

A primeira planta de produção de cimento em escala industrial do setor equipada com a tecnologia de captura de CO 2 está programada para ser mecanicamente concluída na unidade da Heidelberg Materials em Brevik, Noruega, até o final de 2024, com inúmeras outras fábricas com previsão de inauguração até 2030.

Thomas Guillot, diretor executivo da GCCA, disse: "Já sabemos como a tecnologia CCUS funciona, com pilotos e projetos em andamento no mundo inteiro, mas é essencial ver que outras inovações existem, além da nossa indústria, que poderiam ajudar a acelerar a nossa missão rumo às emissões líquidas zero.