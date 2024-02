Comunicado do Business Wire :Bynder

Bynder, a plataforma mundial de gestão de ativos digitais (DAM) empresarial, foi nomeada "Líder" no relatório The Forrester Wave?: Digital Asset Management Systems, 1º trimestre de 2024 da Forrester Research, Inc. A Bynder recebeu a pontuação máxima na categoria de receita, com o relatório afirmando que "a Bynder investe para desempenhar um papel transformador na economia que prioriza o fator digital."Nos últimos dois anos desde o lançamento do último relatório, a Bynder superou US$ 130 milhões em ARR, anunciou um investimento majoritário da Thomas H. Lee Partners, fez duas aquisições, desenvolveu seu ecossistema de parceiros empresariais, lançou mais de 45 integrações prontas para uso e expandiu seu conjunto de ofertas de produtos para incluir recursos de IA e outras inovações que vêm redefinindo a DAM. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo uma citação de uma referência de cliente no relatório, "o sistema de pesquisa com IA e filtro inteligente da Bynder simplifica o processo de localização de ativos exatos que você busca." Estas inovações recentes de IA destacaram a liderança de mercado da empresa e levaram ao crescimento contínuo de novos negócios, adoção de clientes e uso de plataformas. Ao longo de 2023, a Bynder observou um crescimento anual de 38% no número de ativos armazenados em sua plataforma e um aumento de 250% na entrega de ativos da plataforma da Bynder para sites.

O relatório também percebeu que "a Bynder é uma boa opção para empresas que desejam uma solução 'plug-and-play' bem integrada a seu ecossistema de tecnologia empresarial." À medida que as organizações continuam usando o conteúdo como uma vantagem estratégica, o uso da DAM empresarial permite eficiência em todo o ciclo de vida do conteúdo. O relatório indicou que "a Bynder se destaca em fluxos de trabalho que captam tarefas para equipes criativas mundiais, automação robusta e recursos de controle de versão, implantações em nuvem para mais de 600 pontos periféricos e configurações técnicas." O Diretor Executivo da Bynder, Bob Hickey, disse: "Acreditamos que esta última pesquisa ressalta que as marcas enfrentam atualmente um mercado digital e de varejo crescente e cada vez mais concorrido, no qual precisam se destacar e oferecer experiências de conteúdo excepcionais e integradas a seus clientes. A DAM é crucial para marcas que buscam proporcionar experiências de conteúdo, enquanto obtem valor atrativo e ROI de suas operações de conteúdo e investimentos em TI. "Estamos satisfeitos em ver que nosso compromisso contínuo e inabalável com a experiência do cliente foi, em nossa opinião, reconhecido no relatório, à medida que somos pioneiros em soluções de ponta que permitem às equipes propiciar experiências de conteúdo excepcionais, agregar valor significativo e maximizar a ROI." Para solicitar o relatório completo, acesse: https://www.bynder.com/en/reports/forrester-wave-report/ O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240221852435/pt/