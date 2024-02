Cerúndolo vence espanhol Ramos e avança às quartas de final do Rio Open

O argentino Francisco Cerúndolo, quarto cabeça-de-chave, venceu nesta quarta-feira (21) o espanhol Albert Ramos, 96º do ranking mundial, e se tornou o primeiro tenista a se classificar para as quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro, o torneio mais importante da América do Sul.

Melhor tenista argentino da atualidade (22º no ranking da ATP), Cerúndolo venceu com parciais de 6-2 e 6-1 em um duelo de uma hora e 21 minutos em que teve poucas dificuldades no saibro da quadra 1 do Jockey Club.

Cerúndolo, de 25 anos, já superou o desempenho que teve no Rio Open do ano passado, quando perdeu nas oitavas de final para o espanhol Bernabé Zapata.