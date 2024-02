Bundesliga desiste de polêmico acordo com investidores privados

A Liga Alemã de Futebol (DFL) anunciou nesta quarta-feira (21) que desistiu do polêmico acordo com investidores privados para dividir os direitos de transmissão da Bundesliga em troca de um aporte financeiro para ajudar a comercialização e a promoção internacional do Campeonato Alemão.

"Devido aos acontecimentos, não parece possível continuar este processo de maneira bem-sucedida", disse em um comunicado o porta-voz do Comitê Diretivo da DFL, Hans-Joachim Watzke, fazendo alusão aos protestos em todo o país nas últimas semanas.

Como forma de boicotar esse acordo, os torcedores se organizaram para atirar bolas de tênis, moedas de chocolate e outros objetos nos gramados com o objetivo de atrasar ou interromper as partidas.