Alcaraz vai ficar 'alguns dias' afastado e confirma participação em Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz disse nesta quarta-feira (21) que disputará o amistoso contra o compatriota Rafael Nadal, em Las Vegas, e o Masters 1000 de Indian Wells, em março, porque a lesão que o tirou do Rio Open, na terça-feira (20), só o deixará afastado por "alguns dias".

"Acabei de fazer uma ressonância magnética do tornozelo após a lesão de ontem (...), o diagnóstico é uma entorse lateral grau II. Estou com uma entorse que vai me deixar afastado por alguns dias! Nos vemos em Las Vegas e Indian Wells!", escreveu o espanhol de 20 anos em sua conta no Instagram.

Alcaraz, número 2 do ranking mundial, deu um susto ao torcer o pé direito durante o segundo ponto da partida que disputou na noite de terça contra o brasileiro Thiago Monteiro (117º), no saibro do Jockey Club do Rio.