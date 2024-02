Advogados americanos rejeitam motivação política no pedido de extradição de Assange

Os advogados do governo dos Estados Unidos negaram a motivação política no pedido de extradição apresentado contra Julian Assange, que é acusado de espionagem, na audiência de julgamento do fundador do WikiLeaks que termina nesta quarta-feira (21) em Londres.

Assange, em seu último recurso no Reino Unido para evitar a extradição, é processado pela Justiça dos Estados Unidos por ter publicado, desde 2010, mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas de Washington, em particular no Iraque e Afeganistão.

O advogado de Assange afirmou na terça-feira que o processo dos Estados Unidos contra o seu cliente, que depois de passar mal na véspera também não compareceu ao segundo dia de audiências, é baseado em "motivações políticas".